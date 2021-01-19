إدخال وزير الدفاع الكولومبي للعناية المركزة إثر إصابته بكورونا

أعلنت الحكومة الكولومبية أن وزير الدفاع كارلوس هولمز تروجيلو أدخل العناية المركزة على خلفية مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقال مكتب الرئيس: "وزير الدفاع لا يزال في المستشفى وفي العناية المركزة"، مشيرا إلى أن "الوزير يعاني من عدوى فيروس كورونا والتهاب رئوي فيروسي".

وثبتت إصابته بالفيروس الثلاثاء الماضي بعد يوم من الإعلان أن وزيرة الخارجية كلوديا بلوم ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن بين مصابي كورونا السيدة الأولى ماريا جوليانا رويز التي ثبتت إصابتها بالفيروس في نوفمبر، ونائبة الرئيس مارتا لوسيا راميريز، التي ثبتت إصابتها في أكتوبر الماضي.

كما يخضع الرئيس إيفان دوكي لاختبارات كورونا بشكل منتظم بسبب ارتفاع مستوى مخالطته وكثافة جدول أعماله.

وسجلت كولومبيا أكثر من 1.9 مليون إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 48.6 ألف حالة وفاة.