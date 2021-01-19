الصين تحث على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية دعما للسلام

قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "داي بينغ" إن الصين مستعدة للمساهمة في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية، بالتوافق مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، في سبيل دعم الحفاظ على السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف بينغ –في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الثلاثاء/-أن الظروف الراهنة تتطلب من المجتمع الدولي تعزيز التعاون أكثر من أي وقت مضى، من أجل مواجهة التحديات.

ودعا إلى بذل الجهود لدعم "مبادرة وقف إطلاق النار عالميا"-و التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة- واستقرار الوضع الأمني في الشرق الأوسط، والسعي إلى تسوية سلمية للقضايا الساخنة عبر الحوار والمشاورات، وتعزيز التعددية وبناء منصة حوارية للأمن الإقليمي، مناديا بضرورة بذل الجهود للقضاء على الأسباب الجذرية للصراع، وتعزيز السلام عبر التنمية.