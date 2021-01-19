زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب إقليم "سان خوان" في الأرجنتين

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم "سان خوان" الواقع غرب وسط الأرجنتين، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ أن العديد من التوابع الزلزالية التي تتراوح شدتها بين 4.9 درجة 5.3 درجة على مقياس ريختر ضربت المنطقة في أعقاب وقوع الزلزال.
من جانبه، قال مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه ليس هناك مخاطر من وقوع موجات تسونامي في الوقت الحالي عقب الزلزال الذي وقع على عمق 20 كيلومترا.
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