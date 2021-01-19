نيكاراغوا تعتزم استيراد لقاح "سبوتنيكV" الروسي

أعلن بيوتر بانكراتوف، الممثل التجاري الروسي في نيكاراجوا اليوم / الثلاثاء / إنه تم التوقيع على وثائق أولية مع الجانب الروسي لتبادل المعلومات حول لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19) .
وقال الممثل الروسي في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه " في الوقت الحالي، تتفاوض سلطات نيكاراجوا مع الجانب الروسي حول شراء لقاح (سبوتنيك V)، وتم توقيع الوثائق الثنائية الأولية الضرورية .. لقد انتهت هذه المرحلة وتم الانتقال إلى مرحلة أخرى".
وأكد أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يتعامل بمسؤولية مع مسألة التعاون المحتمل مع نيكاراجوا في هذا المجال، موضحا أنه سيتم توريد هذا اللقاح بكيمات كبيرة.
وتجري بمساعدة السفارة الروسية في نيكاراجوا مؤتمرات عبر الفيديو، حيث يتم تبادل المعلومات بين الجانبين خاصة وأن هذا الموضوع يبدو معقدا من الناحية الفنية.
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