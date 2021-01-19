لإعادة العلاقات مع تركيا.. إسرائيل تشترط إغلاق مكتب حماس في اسطنبول

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن إسرائيل اشترطت على تركيا إغلاق مكتب حركة حماس في اسطنبول من أجل إعادة العلاقات كاملة بين تل أبيب وأنقرة.

وأضافت الصحيفة، أن "إسرائيل وضعت العديد من الشروط قبالة تركيا من أجل إعادة العلاقات بين البلدين، بحيث أن أبرز هذه الشروط هو تعهد أنقرة بإغلاق مكتب حماس في إسطنبول، ووقف أنشطة الأسرى المحررين المرتبطين بكتائب القسام قبل عودة العلاقات".

وأوضحت أن "عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفير الإسرائيلي إلى أنقرة، مشروط بوقف نشاطات حماس في إسطنبول".