بعد استقالة الحكومة الكويتية.. مرزوق الغانم يرفع جلسة مجلس الأمة

اتخذ رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قرارًا عاجلا برفع الجلسة اليوم الثلاثاء، نظرًا لاستقالة الحكومة.
وقال الغانم، بحسب وسائل إعلام كويتية، إنه نظرًا لاستقالة رئيس الوزراء والوزراء وصدور الأمر الأميري بقبول استقالتهم على أن يستمر كل منهم بتصريف العاجل ونظرا لتلقي كتاب آخر من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فيه اعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء والأربعاء، ترفع الجلسة.
كما شرح الغانم للنواب في قاعة عبدالله السالم المواد التي تقضي بوجوب حضور الحكومة لعقد الجلسات، الأمر الذي اعترض عليه عدد من النواب حيث اكدوا أن السوابق بعدم عقد الجلسة سوابق سيئة.
وذكر الغانم أن "عدم عقد الجلسة لعدم حضور الحكومة مشى عليه كل الرؤساء السابقين دون استثناء ولا أغيرها بقرار".
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