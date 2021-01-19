كوبا تنتقد توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم

انتقد وزير خارجية كوبا، برونو رودريجيز باريليا اليوم / الثلاثاء / مسألة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد 19) حول العالم .
وكتب رودريجيز باريليا في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " حسب معلومات منظمة الصحة العالمية، فإن 10 دول فقط اشترت 95% من اللقاحات المضادة لكورونا المنتجة في العالم ".
وتساءل: "كيف يمكن ضمان الوصول المتكافئ للوقاية في الدول الجنوبية؟ وكيف يمكن ضمان تلقيح العائلات الفقيرة والمعرضة للخطر؟ وكم وقتا سيستغرق ذلك؟".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من "كارثة أخلاقية" في العالم جراء توزيع غير متساو للقاحات كورونا بين الدول الغنية والفقيرة
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