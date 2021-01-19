مركز أمريكي يحذر من نشوء وباء آخر يشبه فيروس كورونا في الصين

حذر كبير المحللين في مركز (ناشيونال إنترست) الأمريكي، هاري كازيانيس من نشوء وباء آخر يشبه فيروس كورونا في الصين .
ونوه كازيانيس في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - بأن الوباء القادم يمكن أن ينتشر "في أي وقت"، طالما لم يتم اتخاذ آليات تضمن السلامة أو استراتيجية محددة لضمان عدم تكرار ما حدث بنهاية 2019 في الصين".
ويتزامن تصريح كازيانيس عقب تصريحات مفتشين صحيين مستقلين قالوا إنه "كان بإمكان بكين ومنظمة الصحة العالمية التحرك بشكل أسرع عند بداية وباء كورونا المستجد نهاية 2019".
من جانبه، حذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس من أن الوباء أظهر أن صحة الإنسان والحيوان والكوكب متشابكة، قائلا إن "أكثر من 70% من الأمراض الناشئة المكتشفة في السنوات الأخيرة مرتبطة بانتقال العدوى من حيوان إلى إنسان".
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