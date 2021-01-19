القيادة العسكرية المركزية الأمريكية: لسنا وراء انفجارات بابل في العراق

كشفت قيادة القوات المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن سبب الانفجارات التي حدثت جنوب العاصمة العراقية بغداد الليلة الماضية، مشيرة إلى هدوء الأوضاع في الوقت الحالي، بحسب ما ذكرت شبكة آر تي.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أوربان، إن "الانفجارات التي تم الإبلاغ عنها في ناحية جرف الصخر بمحافظة بابل، لم تكن ناتجة عن عمل عسكري أمريكي".
كما نفت خلية الإعلام الأمني العراقية، تعرض القوات العراقية إلى اعتداءات جنوب العاصمة بغداد.
وذكرت في بيان صحفي: "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية في محافظة بابل الى اعتداءات ليلة أمس".
وأضافت: "في الوقت الذي ننفي فيه هذا الأنباء وندعو وسائل الإعلام والمدونيين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات لمحاولة إرباك الرأي العام".
وذكرت قناة "الميادين" نقلا عن مصادرها، أن الانفجارات في جرف الصخر ناجمة عن قصف جوي، مضيفة أنه رصد تحليق طائرات حربية فوق منطقة القائم عند الحدود العراقية السورية.
ولم تدلي جهة بعد بأسباب الهجوم ومصدره وحجم الخسائر التي نتجت عنه.
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