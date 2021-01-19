موقع وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات الشهادة السودانية 2020 عبر result.sd

ازدادت عمليات البحث عن رابط دخول موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية 2020 أو نتائج الشهادة السودانية للعام الدراسي الجاري، وذلك بعد أعلنت وزارة التربية والتعليم من خلال بث مباشر عبر القناة الرسمية للدولة للمؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020م.

وقد قدمت كلمة الوزارة الأستاذة تماضر الطريفي وكيل وزارة التربية والتعليم وأعلنت نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية في ظل امتحانات استثنائية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث وجهت الشكر والامتنان لكافة المساهمين لإنجاح العملية التعليمية خلال عام دراسي حافلاً بالتحديات، ومن خلال موقع ثقفني نوضح ما إذا كانت قد وفرت الوزارة نتائج امتحانات الشهادة الثانوية عبر موقعها الإلكتروني أم لا، ورابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الرسمي، ومن يرغب في التعرف على تفاصيل نتائج الشهادة السودانية 2020، يمكنه ذلك من خلال متابعة المؤتمر الصحفي للإعلان عن النتائج من خلال التالي:

نتائج امتحانات الشهادة السودانية 2020

يبحث الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الوقت الحالي عن عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لاستخراج نتائج الثانوية للطلاب والطالبات لعام 2020م، ولكن أعلن المركز القومي للمعلومات رسمياً عبر موقع result.sd عن عدم رفع نتائج الطلاب عبر موقع الوزارة نظراً لعدم توفيرها من جانب الوزارة.

ففي حال دخول الطلاب على موقع الوزارة الرسمي لاستخراج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019م – 2020م، فسوف يجودن اعتذار المركز القومي للمعلومات عن عدم عرض النتيجة، ويتم الاستعلام عن النتائج من مواقع أخرى سيتم توفير الرابط الرسمي للدخول إليها من خلال المقال.

رابط استخراج نتائج الطلاب 2020

تم الإعلان عبر موقع سوداني الإلكتروني عن توفير نتائج الطلاب والطالبات في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية للعام الدراسي 2020م، حيث يتم استخراج عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في (رقم الجلوس للطالب أو الطالبة – رقم الهاتف الجوال)، ثم طلب رمز التفعيل، ويمكنكم الحصول على على الرابط الرسمي لاستخراج نتائج الامتحانات من خلال التالي:

رابط استخراج نتائج الشهادة السودانية (result.sudatel.sd). رابط دخول موقع وزارة التربية والتعليم (result.sd) لا يتم عرض النتائج من خلاله.

ويجب العلم أن تكلفة أو سعر خدمة الاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية 2020 من خلال موقع سوداني الإلكتروني هي ثلاثون جنيهاً سوداني شاملةً الضريبة.

تفاصيل نتائج الشهادة السودانية 2020

تم الإعلان من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن نتائج الشهادة السودانية 2020م عن نسب نجاح الطلاب والطالبات (البنين – البنات – الجانب الأكاديمي – القسم الفني – شهادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية – الشهادة الحرفية – خارج السودان) للعام الدراسي 2020م.

حيث بلغت نسبة النجاح للطلاب والطالبات في المدارس الحكومية 58.9%، كما بلغت نسبة النجاح بالنسبة للمدارس الخاصة 59.3%، وبلغت نسبة نجاح طلاب المنازل 57.1%، وبلغت نسبة النجاح بالنسبة لمدارس البنات 60.1%، بينما بلغت نسبة النجاح لمدارس البنين 50.3%، وبلغت نسبة نجاح الجانب الأكاديمي 55.8%، كما بلغت نسبة القسم الفني 53.6%.

وقد بلغت نسبة نجاح الطلاب والطالبات فش شهادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 87%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الحرفية 86%، كما بلغت نسبة نجاح الطلاب خارج السودان 55.9%.