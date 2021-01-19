نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر: مقتل مسلحين من حزب الله وجنود من الجيش العراقي بانفجارات بغداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع الحرة، اليوم الثلاثاء، بوقوع 3 انفجارات بناحية جرف الصخر جنوب غرب العاصمة بغداد، بينما نفى متحدث باسم القيادة الأمريكية علمه بأي بغارات جوية في المنطقة.

ونقل موقع الحرة، عن مصادر، إن الانفجارات كانت في مواقع لمليشيا كتائب حزب الله وتسببت في مقتل وإصابة عدد من المقاتلين، فيما تحدثت مصادر أخرى عن انفجار واحد على الأقل داخل مقر تابع للجيش العراقي تسبب في مقتل تسعة جنود وجرح ما لايقل عن 10.

وكان متحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى، نفى في تصريح للحرة، علم القيادة بتنفيذ أي غارات جوية في العراق.