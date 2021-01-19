عروض تقسيط شانجان CS95 كلاسيك أفضل السيارات وأرخصها

تعتبر عروض تقسيط شانجان CS95 كلاسيك من أفضل عروض تقسيط السيارات وأرخصها في السعودية في فئتها خاصة مع ما تتميز به من مواصفات وإمكانيات تجعلها واحدة من سيارات الدفع الأمامي المميزة والتي يمكن الحصول عليها تقسيط في حدود 1000 ريال شهريًا أو نقدًا في حدود 100 ألف ريال خاصة وأن هذه السيارة تأتي مع محرك من نوع توين تيربو بسعة 2 لتر حيث المحرك فيه شاحنين تيربو يقومان بضغط خليط الوقود الهواء المتناولة في نفس الوقت وهذا يمنح السيارة المزيد من القوة ويمنح المحرك المزيد من الوقود لتغذية القلب النابض تحت غطاء شانجان CS95 كلاسيك.

مواصفات شانجان CS95 كلاسيك

تحتوى السيارة على محرك 4 سلندرات مع 16 صماماً تولد قوة حصانية قصوى تبلغ 233 حصانًا قادرة على توليد عزم أقصى يصل إلى 360 نيوتن، مع ناقل حركة اوتوماتيك ذي 6 سرعات ونظام مساعد للفرامل مع وظيفة اوتوهولد، فضلًا عن العديد من وسائل السلامة والتي من بينها وسائد هواء أمامية وجانبية وكاميرا للرؤية الخلفية متعددة الزوايا ونظام المساعدة في ثبات السيارة (VSA)

ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD) وغيرها.

سعر شانجان CS95 كلاسيك

يبلغ سعر شانجان CS95 كلاسيك موديل 2021 في السعودية بدون ضريبة القيمة المضافة حوالي 88.500 ريال أما بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة يصل السعر تقريبًا إلى 101 ألف ريال وهذا السعر هو سعر الوكيل أما لدى المعارض فقد يكون هناك تفاوت طفيف في الأسعار.

عروض تقسيط شانجان CS95

يمكن تقسيط شانجان كلاسيك من خلال أحد الوكلاء الذين يتعاملون مع شركات تمويل السيارات الجديدة أو البنوك التي تقدم عددًا متنوعًا من حلول تمويل السيارات الجديدة، والتي تتضمن إمكانية تقسيط شانجان cs95 بدون مقدم من خلال تحمل نسبة كبيرة من ثمن السيارة وتأخيره إلى الدفعة الأخيرة أو دفعة التملك لكن هذا الأمر لا ينصح به حيث في بعض الأحيان قد يعجز الشخص عن الوفاء بالدفعة الأخيرة والتي تصل إلى 40 %.

شانجان تقسيط 1000 ريال

أما الحل الأبسط فهو تقسيط شانجان على أقساط تصل إلى 1000 ريال شهريًا وهنا يجب أن يتم تحديد مدة التقسيط بواقع 60 شهرًا وهو الحد الأقصى للتقسيط أي 60 ألف ريال على 5 سنوات وباقي الثمن يتم توزيعه ما بين الدفعة المقدمة والدفعة الأخيرة بحسب قدرة الشخص على السداد.