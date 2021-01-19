اعرف نتيجتك من رقم جلوسك السودان/ تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية 2020 رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

يبحث الآلاف من الطلاب عبر محركات البحث عن رابط وزارة التربية والتعليم السودانية وذلك من أجل معرفة تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية، حيث نوهت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي أجري أمس والذي تم اعلان اسماء أوائل الطلاب من خلاله، أن سيتم رفع النتيجة ع رابط الوزارة الرسمي وعلى جميع الطلاب الدخول والاستعلام عن تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية،

معرفة نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس

ويذكر أن جاءت الاختبارات الخاصة بالعام الدراسي 2020 في إمكانية الطالب المتوسط، كما بدأت الامتحانات وسط الكثير من الإجراءات الوقائية المشددة من ارتداء الكمامات وتبعاد الطلاب عن بعضهم البعض أثناء مقعدهم باللجان وذلك حفاظا من الدولة على سلامة الطلبة.

اعرف نتيجتك من رقم جلوسك السودان

ويمكن للطلاب وذويهم الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم السوداني وبدأ الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2020 لجميع ولايات السودانية برقم الجلوس، ولاية الخرطوم، ولاية الجزيرة، ولاية القضارف، ولاية نهر النيل الازرق، ولاية البحر الأحمر، ولاية نهر النيل الابيض، ولاية كسلا، وجميع الولايات الاخري المتبقية.

خطوات معرفة نتيجة الشهادة السودانية بإدخال رقم الجلوس

سهلت الوزارة على الطلاب رابط موحد فقط يتم رفع النتائج عليه وهو رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية ادناه كما ذكرنا بالاعلي، وما على الطالب غير الولوج على الرابط وادخال الاسم ورقم الجلوس والضغط على أيقونة عرض النتائج، ثم الإنتظار لمدة ثوان وستظهر لك تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية 2020/2021.

ويسعد اسرة موقعنا “ثقفني” لتقديم يد العون جميع طلبة وطالبات دولة السودان حال استصعب على الطالب استخراج النتائج الخاصة به يمكن ترك تعليق به رفم الجلوس وسوف نستعلم للطالب عبر الموقع الرسمي للوزارة وارفاق النتيجة له، مع خالص تمنياتنا للطلاب بالمزيد من التفوق والنجاح.