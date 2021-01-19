كورونا يوقع 2.040 مليون وفاة و95.6 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - وتؤكد بيانات الجامعة الأمريكية التى تخصصت فى تتبع حالة الوباء عالميًا، أن إجمالى إصابات كورونا بلغ 95.555 مليون إصابة مؤكدة حول العالم، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 2.040 مليون وفاة، فى حين تجاوز عدد المتعافين 52.6 مليون حالة.

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