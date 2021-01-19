تعاون إماراتي بحريني في مجال الطيران

وقّع طيران الخليج، الناقل الوطني لمملكة البحرين، عبر اجتماع افتراضي عبر الإنترنت مذكرة تفاهم مع مطار رأس الخيمة الدولي.

ووفق صحيفة الايام البحرينية تهدف الاتفاقية لتوفير رحلات ربط مباشر بين إمارة رأس الخيمة ومملكة البحرين.

وأشارت الصحيفة الي أن هذه الخطوة تعد إيذانًا بمرحلة جديدة من عمليات مطار رأس الخيمة الذي يعمل على ترسيخ مكانته كمركز رئيسي للنقل والعمليات اللوجستية في الامارات.

يشار الي ان شركة طيران الخليج بدأت عملياتها في عام 1950، وكانت واحدة من أولى شركات الطيران التجارية التي تأسست في الشرق الأوسط.

وتشغل الشركة رحلات مجدولة من مركزها في مطار البحرين الدولي إلى مدن في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى.

كما تخدم طيران الخليج حاليًا جميع وجهاتها من خلال أسطول يضم طائرات بوينج وإيرباص.