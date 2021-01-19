ملك المغرب لا يمكنه الذهاب إلى إسرائيل .. اقرأ السبب

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن العاهل المغربي محمد السادس، وضع شرطا للموافقة على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، لزيارة إسرائيل غير أن مصدرًا دبلوماسيًا مغربيًا مطلعًا في الرباط، قال لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن شرط ملك المغرب، هو تحصيل حاصل، مشيرًا إلى أن الملك محمد السادس حينما تباحث مع الرئيس ترمب، هاتفيًا، يوم 10 ديسمبر الماضي، بشأن الوضع في منطقة الشرق الأوسط، ذكر بالمواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية، ودعمها حلًا قائمًا على دولتين تتعايشان في أمن وسلام، وبالتالي فإن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، تبقى هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل للصراع.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن ملك المغرب، اشترط مقابل الموافقة على زيارة إسرائيل، تجديد المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولفتت الصحيفة، الى أن التدخل الشخصي لملك المغرب، يهدف الى التشديد على مكانته أمام الادارة الأمريكية الجديدة، وضمان انها لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

يشار الى أن المغرب أعلنت الشهر الماضي عن توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأن نتنياهو دعى الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل.

وأوضح المصدر الدبلوماسي، أن "ملك المغرب، لا يمكنه الذهاب إلى إسرائيل، ما لم يكن متيقنًا، من أن زيارته ستحقق اختراقًا دبلوماسيًا يوطد دعائم السلام في منطقة الشرق الأوسط يحفظ حقوق الفلسطينيين".

وأضاف المصدر، أنه في الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث بها، وحماية الطابع الإسلامي للقدس والمسجد الأقصى، وذلك تماشيًا مع "نداء القدس" الذي وقعه الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، وبابا الفاتيكان، خلال الزيارة التاريخية التي قام بها البابا للرباط في 30 مارس 2019.

في سياق متصل، قالت مصادر متطابقة على صلة بالحزب الديمقراطي، في واشنطن، لـ"الشرق الأوسط"، إن الرئيس المنتخب جو بايدن، رحب بحرارة بالاختراق الدبلوماسي الذي جرى تحقيقه في ديسمبر الماضي لجهة قيام المغرب بإعادة علاقته الدبلوماسية مع إسرائيل، واعتراف واشنطن بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء.

وأضافت المصادر، أن إدارة الرئيس بايدن المنتظرة، تعتبر المغرب حليفًا أساسيًا يعول عليه في منطقة شمال أفريقيا، وبالتالي فإنها تستبعد أي تراجع في مواقف واشنطن بشأن الاعتراف بمغربية الصحراء.