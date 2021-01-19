الشاباك: حماس تمثل التهديد الرئيسي وتخوفات من تصعيد جديد في غزة

نشر جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، تقريره السنوي حول نشاطاته التي نفذها خلال العام الماضي 2020.

وذكر موقع "والاه" العبري، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الشاباك زعم احباط 430 عملية أمنية في الضفة الغربية والقدس، خلال العام الماضي 2020.

وبحسب الموقع العبري، جاء في تقرير الشاباك، أنه تم إحباط 283 عملية إطلاق نار، و70 عملية طعن، و10 عمليات دهس، و62 عملية تفجيرية، و5 عمليات خطف.

ووفقا لمعطيات الشاباك، قتل بالعام الماضي 3 إسرائيليين، وأصيب 46 آخرين، في عمليات أمنية وقعت العام الماضي بالضفة الغربية والقدس.

ولفت تقرير الشاباك الى أن التهديد الرئيسي في السنوات القادمة هو تعاظم قوة حماس، بسبب استمرارها في تحسين قدراتها العسكرية بغزة، ومحاولاتها لتنفيذ عمليات بالضفة.

وأشار الى انخفاض حدة التوتر بين إسرائيل وحماس بالعام الماضي، على ضوء مباحثات التوصل الى تهدئة، وأن هناك تخوفات من اندلاع تصعيد جديد خلال العام الجاري، بسبب الأوضاع الاقتصادية بالقطاع.