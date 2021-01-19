ابتداء من الجمعة.. السعودية تفعل إجراء جديدا بشأن القادمين إليها

أطلقت وزارة الثقافة السعودية، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات، ختم "عام الخط العربي" ، على جوازات سفر القادمين إلى المملكة عبر مطارات الرياض، وجدة، والدمام ابتداءً من الجمعة.

ويحمل الختم شعار "عام الخط العربي" مكتوبًا بخط الثلث غير المنقوط، وهو مترجم إلى اللغة الإنجليزية من أجل الزوار الذين لا يتحدثون اللغة العربية بحسب وكالة الأنباء السعودية واس

وأفادت " واس" بأن تلك الخطوة تهدف رفع وعي المسافرين بأهمية الخط العربي، وترسيخ الاعتزاز بالهوية، والثقافة العربية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات عديدة لتفعيل مبادرة «عام الخط العربي»، التي أطلقتها وزارة الثقافة في السعودية بدعم من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إبراز فن الخط العربي بصفته فنًا قائمًا بذاته، يعكس ثراء اللغة العربية وجمالياتها الكتابية، بحسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء السعودية "واس" .