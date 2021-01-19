أطلقت وزارة الثقافة السعودية، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات، ختم "عام الخط العربي" ، على جوازات سفر القادمين إلى المملكة عبر مطارات الرياض، وجدة، والدمام ابتداءً من الجمعة.
ويحمل الختم شعار "عام الخط العربي" مكتوبًا بخط الثلث غير المنقوط، وهو مترجم إلى اللغة الإنجليزية من أجل الزوار الذين لا يتحدثون اللغة العربية بحسب وكالة الأنباء السعودية واس
وأفادت " واس" بأن تلك الخطوة تهدف رفع وعي المسافرين بأهمية الخط العربي، وترسيخ الاعتزاز بالهوية، والثقافة العربية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات عديدة لتفعيل مبادرة «عام الخط العربي»، التي أطلقتها وزارة الثقافة في السعودية بدعم من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إبراز فن الخط العربي بصفته فنًا قائمًا بذاته، يعكس ثراء اللغة العربية وجمالياتها الكتابية، بحسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء السعودية "واس" .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابتداء من الجمعة.. السعودية تفعل إجراء جديدا بشأن القادمين إليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.