نصيحة من الأطباء.. أمير الرياض يكشف سر تأخره في تلقي لقاح كورونا

أعلن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، سبب تأخره في تلقي لقاح كورونا، مشيرًا إلى أنه أصيب بفيروس كورونا في وقت سابق، وبناءً على نصيحة من الأطباء أَخّرَ أخذ التطعيم.

وقال أمير الرياض وفق ما نقلته صحيفة عاجل، إن الأطباء نصحوه بتأخير أخذ اللقاح لأن هناك أجسامًا مضادة كافية موجودة بجسمه، مشيرًا إلى أنه بعد ثلاثة أسابيع سوف يعودة مرة أخرى لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح.

وأشار أمير الرياض إلى أن إجراءات التسجيل لأخذ اللقاح من أسهل ما يمكن، مقدمًا الشكر للقيادة الرشيدة ولوزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس تسجيل 170 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 161 حالة إضافية، ووفاة 6 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 365.099 حالة، من بينها 1922 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 317 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 356.848 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6329 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.74%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.52%، ونسبة الوفيات 1.73%.