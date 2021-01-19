تدشينه منتصف 2021.. كل ما تريد معرفته عن مجمع الابتكار العماني

تدشن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العمانية في منتصف العام الحالي "مبنى الابتكار" بالقرب من جامعة السلطان قابوس، وهو المبنى الرئيسي في مجمع الابتكار بمسقط.

ويسعى مبنى الابتكار إلى تطوير البحوث العلمية والتشجيع على الابتكار، بهدف تفعيل الربط بين القطاع الأكاديمي والخاص وبين مختلف شرائح المجتمع المحلي والعالمي، ويسعى إلى توفير بيئة حاضنة ومحفزة للباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال، من خلال تقديم الدعم المناسب وتوفير جميع الاحتياجات التي ستُسهم في المقابل في تنمية القوى البشرية وتزيد دافعيتهم نحو البحث العلمي، ورفع مشاركتهم في استغلال المعارف وتطوير الأفكار، والمنتجات القائمة على البحوث العلمية، وتحويلها إلى ناتج محلي قائم على البحث العلمي والابتكار، مما سيؤدي إلى تعزيز جهود الحكومة في التنويع الاقتصادي.



ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قال الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، إن "نسبة الإنجاز في مبنى الابتكار تبلغ 95 بالمائة، وهناك بعض الإجراءات المعنية بتشغيله جار استكمالها ليتم تدشينه في منتصف العام الحالي 2021"، ويضم المبنى حاضنات الأعمال للمبتكرين على مساحة تبلغ 4000 متر مربع، والمحطة الواحدة ومجمعا تجاريا مصغرا ومسرحا، بالإضافة إلى المديريات والدوائر التابعة للبحث العلمي والابتكار.



إضافة إلى "مبنى الابتكار"، يضم مجمع الابتكار مسقط في مرحلته الأولى "مبنى ورش النمذجة" والذي تبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع تقريبا ويشمل مركز صناع عُمان، ومركز التميز لشبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، ومختبرات ومكاتب، بحيث يستطيع المبتكرون تنفيذ أفكارهم في هذه الورش والخروج بالنماذج الأولية، فيما يضم المبنى الثالث في المجمع ضمن المرحلة الأولى "المركز الاجتماعي" الذي تبلغ مساحته 1800 متر مربع تقريبا، ويقدم الخدمات لهذه المنطقة العلمية التي من بينها مركز اللياقة البدنية وحمام السباحة ومطعما، هكذا أوضح "الهدابي".

وأشار إلى أن "هناك بعض الجهات التي بدأت في التواصل مع الوزارة لحجز بعض الأراضي لإقامة مراكزها البحثية في المجمع، كما تعمل الوزارة على استقطاب من يطور الأعمال مثل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم من الفاعلين في هذا المجال".



وحول جهود القطاع الخاص لدعم وتعزيز قطاعات البحث والابتكار قال: "نعول بشكل كبير حتى في "رؤية عمان 2040" على أن يسهم هذا القطاع بتمويل البحث العلمي بما يسهم في تنمية القطاع الصناعي في هذا الجانب، ولذلك بعض الشركات استوطنت في مجمع ابتكار مسقط، وهناك شركات أخرى ستستوطن قريبا في المجمع وسنعمل على جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الداعمة لريادة الأعمال في المجمع لتستطيع أن تصنع المنظومة من رواد الأعمال".