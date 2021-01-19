رسمياً الإعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020/2021 sudanresults.com

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020/ 2021، بدأت منذ قليل إعلان نتيجة الشهادة السودانية في كافة مدن ولايات السودان، لينتهي حالة القلق والتوتر النفسي عند أبنائنا وبناتنا من الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور، نظرا لتأخير الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية المقرر لها أن تكون الإعلان الرسمي لها منذ يومين، لذا كانت تأخير موعد الإعلان عن النتيجة السودانية صاحبه حالة كبيرة من القلق لكافة المنسوبين للمنظومة التعليمية، ونظراً إلي الظروف الراهنة التي تم بها البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا أتاحت الحكومة السودانية طرق بسيطة وسهلة يتمكن من خلالها الطلاب والطالبات معرفة نتيجة الشهادة السودانية عبر موقع وزارة التعليم السودانية وذلك وفقا إلي تسجيل رقم الجلوس وسداد 30 جنية سوداني.

تعد نتيجة الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2020/ 2021 من الأمور التي ارتفع عليها معدلات البحث الكبير على محرك البحث جوجل، فور إعلان وزير التعليم السوداني في مؤتمر صحفي تم بثه على أحد القنوات الفضائية عن نتائج شهادة الثانوية السودانية 2020 والتي تجاوزت فيه نسبة نجاح الطلبة إلي 90%، لذا يتمكن كافة الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس أو من خلال تسجيل الرقم القومي أو من خلال تسجيل الاسم رباعي، من رابط الاستعلام عن النتيجة السودانية.

تتمكن عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة التعرف علي نتيجة الشهادة السودانية من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع وزارة التعليم السودانية .

. الضغط على نتيجة الشهادة السودانية.

تسجيل رقم الجلوس.

تسجيل رقم الهاتف.

الضغط علي رمز التفعيل.

علي جانب اخر أعلنت وزارة التعليم السودانية أن سعر الاستعلام عن النتيجة 20 جنية سوداني شامل الضريبة، وعلي سياق منفصل أوضحت الوزارة أنها قامت برفع درجات الطلاب والطالبات اكثر من 15 درجة نظرا إلي الظروف التي تمر بها البلاد جراء وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.