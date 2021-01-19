السودان: ضبط أسلحة تركية مهربة على الحدود الشرقية

جدة - نرمين السيد - تمكنت الجهات الأمنية فى السودان، أمس الإثنين، من ضبط أكثر من 500 قطعة سلاح تركية بمنطقة قلود الحدودية قبل تهريبها داخل البلاد، موضحة أنه تم ضبط قطع السلاح محملة على ظهور 5 من الإبل مهربة إلى إحدى دول الجوار.





وفى بيان صحفى، أوضح اللواء شرطة حقوقى صابر الله جابو فضل السيد، مدير شرطة ولاية القضارف السودانية، أن الضبطية جاءت بناءً على معلومات دقيقة، حيث تم تحريك فريق أمنى وتم ضبط الأسلحة". وشدد جابو، على أن شرطة ولاية القضارف ترصد كافة الأنشطة الإجرامية بالحدود، ولديها من الخطط ما يمكنها من تحجيم جرائم تجارة السلاح والتهريب بالشريط الحدودى، حيث أصبحت ظاهرة استخدام الدواب متكررة فى جرائم تهريب السلع وتجارة السلاح والمخدرات على الحدود الشرقية. كما أشار المقدم شرطة هاشم عمر، مدير شرطة محلية القريشة السودانية، إلى أن الضبطية تمت بعد مطاردة عنيفة مع أفراد شبكة إجرامية، لكنهم فروا هاربين عبر الطرق الوعرة، وتركوا ورائهم السلاح معبأ داخل كراتين محملة على ظهور الإبل.

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