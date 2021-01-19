ميلر: لا مؤشرات لأى تهديد قبل تنصيب بايدن ونعمل على تأمين العاصمة

جدة - نرمين السيد - كشف القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى، كريستوفر ميلر، أمس الاثنين، عن ترتيبات بين مكتب التحقيقات الاتحادى والجيش الأمريكى للتدقيق فى توفير أكثر من 25 ألف جندى من الحرس الوطنى، سيتم نشرهم للمساعدة فى تأمين وحماية مبنى الكونجرس الأمريكى "الكابيتول" خلال تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك فى ظل مخاوف أمنية بعد اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب للكونجرس يوم 6 يناير الجارى.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال ميلر فى بيان، إن التدقيق "أمر طبيعى للدعم العسكرى المشارك فى الأحداث الأمنية الكبرى.. وفى حين لا توجد لدينا معلومات مخابراتية تشير إلى وجود تهديد داخلى، فإننا لن نألو جهدًا فى تأمين العاصمة".

وبحسب الوكالة، فإنه بعد الهجوم الذى نفذه أنصار الرئيس دونالد ترامب على مبنى الكونجرس يوم 6 يناير الجارى، والذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وأجبر أعضاء الكونجرس على الاختباء، فرضت الحكومة الأمريكية إجراءات أمنية غير مسبوقة حول مبنى الكابيتول، شملت إقامة أسوار لا يمكن تسلقها مزودة بأسلاك شائكة ومنطقة أمنية كبيرة غير مسموح للجمهور بدخولها.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت، يوم الإثنين، أن تقرير مخابراتى لمكتب التحقيقات الاتحادى حذر وكالات إنفاذ القانون من أن المتطرفين اليمينيين فكروا فى التظاهر بأنهم أعضاء بالحرس الوطنى فى واشنطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير لم يأت على ذكر أى مؤامرات محددة لمهاجمة وقائع التنصيب.

ومنذ أيام، تمنع الحكومة الأمريكية دخول المتنزهات العامة الرئيسية، بما فى ذلك مركز التسوق الوطنى فى واشنطن، وأغلقت الجسور عبر نهر بوتوماك بين فرجينيا ومقاطعة كولومبيا، إضافة إلى إعلان إغلاق أكثر من 12 محطة لقطارات الأنفاق حتى يوم التنصيب الموافق غدًا الأربعاء.