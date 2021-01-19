الصين: 118 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البر الرئيسى خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك ارتفاعًا من 109 حالات فى اليوم السابق.





وفى بيانها، أوضحت اللجنة الصينية أن 106 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية، ومن بينها 43 إصابة فى إقليم جيلين الشمالى الشرقى، و35 فى إقليم خبى المحيط بالعاصمة بكين. وأشارت اللجنة إلى أن عدد حالات الإصابة بدون أعراض، انخفض إلى 91 حالة من 115 حالة فى اليوم السابق، وهى الحالات التى لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة. وبذلك، يبلغ إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى الصينى 89.454 حالة، بينما يستقر عداد الوفيات عند 4.635 حالة.

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