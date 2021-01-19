الديون تحرم إيران و6 دول أخرى من التصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، فى رسالة نشرها مساء أمس الإثنين، حرمان 7 دول من حق التصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تأخرها فى دفع مستحقاتها للمنظمة الدولية، وهى دول "إيران، والنيجر، وليبيا، وإفريقيا الوسطى، وزيمبابوى، والكونغو برازافيل، والسودان".





وفى الرسالة التى وجهها أمين عام المنظمة إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزير، كشف جوتيريش عن المبالغ التى ستسمح للدول المعنية باستعادة حق التصويت فى 2021، دون سداد إجمالى ديونها.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فمن المتوقع أن تسدد إيران الخاضعة لعقوبات مالية أمريكية 16.2 مليون دولار، فيما تسدد النيجر، وهى حاليا دولة غير دائمة العضوية فى مجلس الأمن، 6.733 دولارًا، وتسدد ليبيا 705.391 دولارًا، وإفريقيا الوسطى 29.395 دولارًا.

أما الدول الأخرى المعنية بالقرار فهى الكونغو برازافيل، وتسدد 90.844 دولارًا، والسودان التى تسدد 22.804 دولاراً، وزيمبابوى 81.770 دولاراً.

وبحسب الوكالة، كشف جوتيريش عن أن هناك دول أخرى موجودة فى هذه الخانة، إلا أن ديونها المتراكمة تعود لظروف خارجة عن إرادتها، وتستفيد من إذن للاستمرار فى التصويت، وهى جزر القمر، وساو تومى وبرينسيب، والصومال.