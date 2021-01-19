العراق: 3 انفجارات جنوب بغداد ومقتل مسلحين من حزب الله وجنود الجيش

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "الحرة"، قالت مصادر إن الانفجارات كانت فى مواقع لمليشيا كتائب حزب الله، وتسببت فى مقتل وإصابة عدد من المقاتلين. فيما قالت مصادر أخرى إن انفجار واحد على الأقل وقع داخل مقر تابع للجيش العراقى، ما تسبب فى مقتل 9 جنود وإصابة مالا يقل عن 10 آخرين. وفى تصريحاته، نفى المتحدث باسم القيادة الأمريكى الوسطى، علم القيادة بتنفيذ أى غارات جوية فى العراق.

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