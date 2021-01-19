جالوب: تراجع قياسى لشعبية ترامب قبل رحيله من البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - أكد استطلاع لمعهد جالوب نشرت نتائجه يوم الإثنين، تراجع شعبية الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشكل غير مسبوق، موضحًا أن 34% فقط من الأمريكيين راضون عن أداء سيد البيت الأبيض فى أيامه الأخيرة.





وبحسب وكالة "فرانس برس"، أجرى الاستطلاع فى الفترة من 4 حتى 15 يناير الجارى، وشمل عينة من 1.023 شخصًا، فإن شعبية الرئيس الجمهورى هبطت إلى مستوى تاريخى غير مسبوق قبل أيام من انتهاء ولايته وتسلم الديموقراطى جو بايدن مقاليد السلطة فى 20 الجارى.

وأشار المعهد إلى أن هذه ليست المرة لتراجع شعبية ترامب التى بلغت ذروة التراجع فى 2017، بـ35%، بعد العنف الدامى نظمها اليمين المتطرف فى شارلوتسفيل بولاية فرجينيا، مضيفًا أن ترامب هو الرئيس الوحيد الذى عجز على مدار ولايته عن الحصول على رضا نصف مواطنيه على الأقل.

وأوضح الاستطلاع أن ترامب بدأ ولايته الرئاسية بتأييد بلغ 45% قبل أن ترتفع هذه الشعبية إلى 49% فى مطلع 2020، ثم تنخفض عشية الانتخابات الرئاسية فى 3 نوفمبر إلى 46%.

وبحسب "فرانس برس"، فإن رفض ترامب الإقرار بهزيمته أمام بايدن، ومحاولاته الرامية إلى تغيير نتيجة الانتخابات، واقتحام حشد من أنصاره الكابيتول، إضافة إلى طريقة التى تعامله مع جائحة كورونا، هى جميعها عوامل ساهمت فى تآكل شعبيته فى الأشهر الأخيرة.

ويوضح معهد جالوب أن ترامب يغادر البيت الأبيض بنسبة تأييد لم تتجاوز 41% على مدار الأعوام الأربعة التى قضاها فى السلطة، ما يعد أسوأ أداء لرئيس أمريكى منذ بدأ معهد جالوب قياس هذا المؤشر مع هارى ترومان 1945-1953 الذى كان، إلى أن انتزع منه ترامب اللقب، الرئيس الأمريكى الأدنى شعبية.

كما يغادر ترامب السلطة وسط انقسام حاد فى المجتمع الأمريكى بين الديمقراطيين وأنصاره الجمهوريين الراضين عن أداء رئيسهم بنسبة 82%، مقابل 4% من الديمقراطيين و30% من المستقلين.