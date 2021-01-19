ترامب يقلد ملك البحرين وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان للبيت الأبيض، مساء الإثنين، أوضح الرئيس ترامب، أن الوسام يأتى تقدیرًا للجهود المشهودة لملك البحرين "لتوطيد علاقات الصداقة والشراكة الوثیقة بین أمريكا والبحرين، ودوره البارز فى دفع مسیرة التعاون الثنائى إلى آفاق أرحب وأشمل".

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