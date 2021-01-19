احتجاز وزير دفاع كولومبيا فى العناية المركزة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت الرئاسة الكولومبية، اليوم الثلاثاء، دخول وزير دفاع البلاد كارلوس هولميس تروخيو، إلى العناية المركزة بالمستشفى العسكرى المركزى فى العاصمة بوجوتا، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، أعلنت الرئاسة الكولومبية فى بيان لها، تعيين قائد القوات المسلحة، الجنرال لويس نافارو، وزيرًا مؤقتًا للدفاع، لافتة إلى أن تروخيو: "لايزال يحتجز فى العناية المركزة، ويتلقى رعاية طبية دائمة من مجموعة أطباء من مختلف التخصصات".

وأضاف البيان، أن "الرئيس الكولومبى إيفان دوكى ومجلس الوزراء يثقون فى التعافى السريع" لوزير الدفاع، 69 عامًا.

وكان تروخيو دخل إلى مستشفى بمدينة بارانكيا منذ 13 يناير الجارى، بعد يوم من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، إلى أن تم نقله للعاصمة بوجوتا عقب تدهور حالته.