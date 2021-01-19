السلطات التركية تعتقل 238 شخصا غالبيتهم من الجيش بتهمة الصلات مع غولن

اعتقلت السلطات التركية 238 شخصا في عملية استهدفت مشتبها بهم في الجيش بزعم ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة في 2016.
ووفق "رويترز" فإن عمليات الاعتقال هذه، شملت 60 مقاطعة، وهي جزء من حملة مستمرة منذ أربع سنوات ضد شبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وينفي غولن ضلوعه في محاولة الانقلاب في يوليو 2016 التي قتل فيها أكثر من 250 شخصا.
وقالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، إن 160 شخصا اعتقلوا في أحدث مداهمات للشرطة أمر بها ممثلو الادعاء في إزمير.
وأضافت أن المشتبه بهم استهدفوا أيضا في شمال قبرص حيث ينتشر الجيش التركي.
وقالت الوكالة إن من بين المشتبه بهم 218 عسكريا في الخدمة، بينهم 6 أفراد برتبة عقيد و3 مقدمين و9 ضباط.
ومنذ محاولة الانقلاب، احتجز حوالي 80 ألف شخص على ذمة المحاكمة، وتم فصل أو وقف العمل لحوالي 150 ألف موظف مدني وعسكري وآخرين.
وتم طرد أكثر من 20 ألف شخص من الجيش التركي.
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