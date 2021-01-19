بسبب كورونا في البلاد.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع اللبناني

كشف موقع الأنباء اللبناني عن انعقاد ‏المجلس الأعلى للدفاع بعد غد الخميس لمناقشة توصية خلية "‎كورونا" بطلب تمديد الإقفال التام.

وكان أفادت مصادر طبية في وقت سابق لصحيفة "السياسة" الكويتية، بأن الأسابيع المقبلة ستكون ثقيلة الوطء على اللبنانيين، مع توقعات بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا لمستويات قياسية مخيفة.

يأتي ذلك في خضم تزايد الإصابات في ظل توجه رسمي لتمديد الإغلاق الشامل أسبوعا، وتراجع الملفات الساخنة في لبنان أمام ملف التفشي غير المسبوق لوباء كورونا.

ودعت المصادر اللبنانيين إلى "الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية وعدم الخروج من المنازل، انتظارًا لوصول لقاح كورونا الذي سيعطي أملًا بإمكانية بدء العد العكسي لنهاية الوباء.