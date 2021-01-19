طريقة وشروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل 2021 تعتبر نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل من أهم الخدمات التي تقوم بتقديمها وزارة العمل عبر الانترنت بالمملكة السعودية الجميل لجميع العاملين الوافدين إليها، حيث تساعد على إمكانية تقديم طلب نقل الكفالة إلى كفيل آخر عبر الانترنت بدون أن يحتاج إلى وقت كثير، وهي من أهم الخدمات الرئيسية التي يحتاجها بشكل دائم جميع المقيمين داخل المملكة السعودية لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل بالتفصيل.

طريقة وشروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

يمكن للمواطن الوافد داخل المملكة السعودية أن يقوم بنقل كفالة إلى كفيل آخر من خلال تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل بدون أن يحتاج إلى موافقة رسمية من قبل الكفيل وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل عبر الإنترنت والضغط على الخدمات الإلكترونية سوف تجدها أمامك في الصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول وإضافة بعد ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور بعد ذلك تقوم بكتابة رمز التحقق والضغط على كلمة تسجيل.

بعد ذلك يتم إضافة المنشأة التي نريد هذا الوافد نقل الكفالة إليها وسوف تظهر عليها العديد من الخدمات الإلكترونية وتشمل خدمة عامل وافد تقوم بالتسجيل بالضغط على تسجيل طلب جديد وإضافة البيانات الخاصة بالعمل والتي تشمل رقم الإقامة اسم العامل الموجود في جواز السفر واسم المنشأة التي يريد الانضمام إليها وسوف تصل إليك مع توضيح الرقم.

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

أولا ينبغي أن يكون من على الأقل ثلاثة أشهر بدون الحصول على الأموال المستحقة أولا لم يكن بـ تجديد إقامة العامل الوافد بعد أن انتهت على الأقل لمدة 30 يوماً، ولم يكن بإصدار رخصة تعمل إذا كان هذا العام الجديد في حالة وقوع المؤسسة في النطاق الأحمر أو الأصفر.

عندما يقوم الكفيل بتقديم بلاغ كيدي حتى يتسبب في حدوث دماغ لهذا العامل، وبالتالي تم إثباته كيد البلاغ فإنه يحق للعامل وقتها أن يقوم بنقل الكفالة بدون أن يحصل على موافقة الكفيل، وأن تكون العمالة في هذه المنشأة مسجلة لديها رخصة وأقام تكون سارية والمنشاة مسجلة في العنوان الوطني وتقع في النطاق الأخضر.