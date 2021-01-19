أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن لقاحها الثاني المضاد لفيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته بنسبة 100 بالمئة.

وقالت وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، إن "التجارب السريرية أثبتت فعالية اللقاح الثاني بنسبة 100 بالمئة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: لقاحنا الثاني ضد كورونا "فعال بنسبة 100 بالمئة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.