ألمانيا تبدأ مداهمات واسعة لملاحقة عصابات تهريب اللاجئين السوريين

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، أوضحت الشرطة الألمانية، أن قرابة 400 فردًا من الشرطة الاتحادية شاركوا فى الحملة، مؤكدة اعتقال مشتبهين فى ولايات "برلين، وسكسونيا السفلى، وشمال الراين-فيستفاليا، وهيسن"، حيث فتشوا عدة مبان.

ويتهم الادعاء العام فى مدينة كمبتن نحو 19 شخصًا بتهريب لاجئين مقابل مبالغ مالية كبيرة، عبر طريق البلقان، منذ أبريل الماضى، موضحًا أن أغلب اللاجئين ينحدرون من سوريا، وعددهم 140 شخصًا.