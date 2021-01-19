الصومال ينفى أى مشاركة له فى قتال حكومة إثيوبيا ضد تيجراى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، اليوم الثلاثاء، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالى، عثمان أبو بكر دبى: "هذا الخبر عارٍ عن الصحة، ومسيس من قبل البعض"، مضيفًا أن إثيوبيا لم تطلب من الحكومة الفيدرالية جنودًا للمشاركة فى القتال بإقليم تيجراى.

واعتبر أبو بكر دبى، أن من ينشرون مثل هذه الدعايات والأنباء المكذوبة لا يريدون امتلاك الصومال لجيش قوى قادر على حماية أمن البلاد.