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جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الصحية البريطانية صرحت، أمس الإثنين، بأنه يتم تطعيم 140 شخص كل دقيقة ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه بحلول سبتمبر المقبل سيتم تطعيم جميع المواطنين.
وساد وضع وبائى خطير فى بريطانيا مع حلول ديسمبر الماضى، بعد الإعلان عن تفش واسع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد فى المملكة المتحدة. وأعلن وزير الصحة حينذاك، خروج الموقف عن السيطرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وزير الصحة البريطانى يعزل نفسه ذاتيا بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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