عاجل.. وزير الصحة البريطانى يعزل نفسه ذاتيا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الصحية البريطانية صرحت، أمس الإثنين، بأنه يتم تطعيم 140 شخص كل دقيقة ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه بحلول سبتمبر المقبل سيتم تطعيم جميع المواطنين.

وساد وضع وبائى خطير فى بريطانيا مع حلول ديسمبر الماضى، بعد الإعلان عن تفش واسع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد فى المملكة المتحدة. وأعلن وزير الصحة حينذاك، خروج الموقف عن السيطرة.