أول تعليق من الرئاسة الروسية على اعتقال نافالني والدعوات الغربية للإفراج عنه

أعربت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها الدعوات الغربية للإفراج عن السياسي المعارض الكبير أليكسي نافالني، مشيرة إلى أن دعواته لتنظيم احتجاجات حاشدة مثيرة للقلق.

وجاءت هذه التصريحات على لسان ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، للصحفيين في أول رد فعل للكرملين على اعتقال نافالني، الأحد الماضي عندما عاد إلى روسيا من ألمانيا.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، قال بيسكوف إن الكرملين "منزعج" أيضا من دعوات نافالني لتنظيم احتجاجات "غير قانونية" بعد أن أمر بسجنه لمدة 30 يوما يوم الاثنين.

وأكد الكرملين أن مزاعم خشية بوتين من نافالني هراء لا أساس لها.

وكان نافالني قد دعا في خطابه المسجل بمركز الشرطة بمدينة خيمكي، الشعب إلى عدم الخوف من المشاركة في الاحتجاجات، مشيرًا إلى أن خروج الناس إلى الشارع هو الشيء الذي لا يمكن تجاهله.

واعتقلت‭ ‬سلطات‭ ‬السجون‭ ‬الروسية‭ ‬نافالني‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬حيث‭ ‬أمضى‭ ‬فترة‭ ‬نقاهة‭ ‬لاشهر‭ ‬عدة‭ ‬بعد‭ ‬نجاته‭ ‬من‭ ‬تسميم‭.

وحطت‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬المعارض‭ ‬الروسي أليكسي‭ ‬نافالني‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬شيريميتييفو‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬مسارها‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬آخر‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تهبط‭ ‬فيه،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭.

ولاقى اعتقال السلطات الروسية لنافالني الكثير من الإدانات والانتقادات الدولية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن: "الولايات المتحدة تدين بشدة، قرار روسيا اعتقال أليكسي نافالني. نلاحظ بقلق بالغ، أن اعتقاله، كان التصرف الأخير في سلسلة من محاولات إسكات نافالني وشخصيات معارضة أخرى، وكذلك إسكات الأصوات المستقلة التي تنتقد السلطات الروسية".

كما دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، إلى إطلاق سراح المعارض الروسي نافالني فورا.

ودعا أيضا وزير خارجية كندا مارك غارنو، إلى "الإفراج الفوري" عن نافالني.

اعتبر جايك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه "ينبغي الإفراج فورا" عن المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي اعتقل الأحد في موسكو.

وكانت إدارة السجون الروسية أكدت أن نافالني انتهك شروط وقف تنفيذ حكم بالسجن صدر بحقه قبل أعوام، حيث أنّ نافالني "مطلوب منذ 29 ديسمبر 2020، بسبب مخالفته المتكرّرة لإطلاق سراحه المشروط"، وأنّه سيبقى في التوقيف الاحتياطي إلى حين صدور قرار من المحكمة.

وقد أدين نافالني بتهم اختلاس، وحكم بالسجن مع وقف التنفيذ عام 2014.