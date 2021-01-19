من بينها مصر.. عمان تعلن تمديد فترة إعفاء رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول

أصدرت الشرطة العمانية قرارا يتمديد فترة إعفاء رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول للسلطنة، لتكون أربعة عشر يومًا وفق الشروط والضوابط المحددة.

وذكرت الشرطة العمانية في منشور لها ان من بين الإجراءات والضوابط المحددة وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد وتأمينًا صحيًا وتذكرة سفر للعودة.

وذكرت الشرطة العمانية عبر منشورها أن ذلك يأتي تشجيعًا للحركة السياحية وتعزيزا للقطاع السياحي بالسلطنة.

وكانت شرطة عمان السلطانية قد أعلنت في ديسمبر 2020 عن قائمة الدول المسموح لرعاياها بدخول السلطنة بدون تأشيرة مشمولة بالتسهيلات المعتمدة، وهي:

الدول الأوروبية :۔

البرتغال – السويد – النرويج – أندورا – إيطاليا – بلغاريا – سان مارينو – سويسرا – كرواتيا – لخنشتاین – مقدونيا – هنغاريا – صربيا – جورجيا – أستونيا – الدنمارك – ألمانيا – اليونان – ايسلندا – بلجيكا – رومانيا – سلوفينيا – فنلندا – لكسمبورج – مالطا – موناكو – قبرص – أوكرانيا – إسبانيا – التشيك – الفاتيكان – النمسا – أيرلندا – بريطانيا – بولندا – سلوفاكيا – فرنسا – لاتفيا – ليتوانيا – ملدوفا – هولندا .

دول أمريكا الجنوبية :

الأكوادور – بوليفيا – فنزويلا – كولومبيا – الأوروجواي – باراجواي – سيرنام – الأرجنتين – البرازيل – تشيلي .

الدول والمناطق الأخرى :۔

اليابان – تایلند – جنوب أفريقيا – لبنان – هونج كونج – جمهورية روسيا الاتحادية – جمهورية الصين الشعبية – سيشل أمريكا – بروناي دار السلام – تركيا – كوريا الجنوبية – نيوزيلندا – إيران – غانا الفرنسية – أستراليا – إندونيسيا – تايوان – كندا – ماليزيا – جزيرة مكاو – سنغافورة – أذربيجان – أوزباكستان – بيلاروسيا – طاجكستان – قيرغاستان – كوستاريكا – نيكاراجوا – المغرب – الهند – أرمينيا – بنما – البوسنة والهرسك- ترکمنستان – هندوراس – جواتيمالا – كازاخستان – لاوس – ألبانيا – بوتان – بيرو – جزر المالديف – سلفادور – فيتنام – كوبا – المكسيك .

قائمة الدول العربية المضافة:

الأردن – مصر – تونس – الجزائر – موريتان