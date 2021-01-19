مسئول لبناني: الوباء خرج عن السيطرة.. ولابد من قرارات أكثر صرامة

حذر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، فراس الأبيض، من تدهور الأوضاع الصحية في لبنان، مطالبًا بتمديد فترة الإغلاق العام في البلاد، لافتًا إلى أن عدوى فيروس كورونا المستجد أصبحت خارج السيطرة، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.
وقال الأبيض، إن خبراء الصحة سيدرسون عن كثب أرقام حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تعلن عنها وزارة الصحة، وسيستخدمون نماذج للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للوباء.
وأضاف الأبيض: "من الواضح أن أرقام حالات الإصابة بهذا الفيروس، لا تسير في الاتجاه الصحيح"، مشيرًا إلى إن الأرقام الحقيقية أكبر.
وذكر الأبيض إنه لا يمكن تخفيف إجراءات الإغلاق إذا كان الفيروس ينتشر من "غير رادع في المجتمع".
وأكد أن "ارتفاع معدل إيجابية الفحوصات بشكل مستمر إلى جانب الزيادة اليومية لأعداد مرضى العناية المركزة، يشيران إلى أن العدوى ليست تحت السيطرة، وهذا هو حال البلاد حاليا".
وتابع قائلا: "مذكرا بجميع القرارات الخاطئة التي اتخذت في ديسمبر الماضي، فليس من المستغرب أن تختار السلطات اتباع نهج أكثر صرامة في اتخاذ القرار، وسيتصف هذا بالحكمة، لا سيما بالنظر إلى الأزمة الحالية في أسرة المستشفيات".
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