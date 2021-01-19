"الصحة الكويتية": رصد إصابة مواطنتين قادمتين من بريطانيا بالسلالة الجديدة لكورونا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبد الله السند، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد إصابة مواطنتين قادمتين من بريطانيا، بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.
وأوضح السند - في تصريح صحفي - أن نتائج فحوصات مسحات الـ(PCR) للمواطنتين من دولة الإقلاع كانت سليمة، إلا أن فحص الـ(PCR) الذي أجري في مطار الكويت عند الوصول عبر فرق وزارة الصحة، أثبت إصابتهما بالفيروس.
وأضاف أنه تم تطبيق إجراءات العزل الصحي على المواطنتين، وفقا للبروتوكولات المعتمدة، لافتا إلى أنه عند إجراء فحص التخطيط الجيني، ثبت إصابتهما بنمط التحور الجيني الأخير للفيروس، وعلى ضوء نتيجة الفحص، تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية وإجراءات التقصي الوبائي كافة.
وأشار السند إلى أن وزارة الصحة الكويتية تجدد الدعوة للمواطنين، والمقيمين، بضرورة المداومة على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية التي تتطلبها المرحلة الراهنة، من تغطية الأنف والفم، وتطهير اليدين باستمرار، والمحافظة على التباعد البدني، وحماية فئات ذوي الاختطار كأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ومن يعاني من ضعف في المناعة.
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