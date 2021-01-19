متأخرة عن أقرانها.. تركيا تبدأ تطعيم كبار السن

متأخرة عن كل دول أوروبا، بدأت تركيا اليوم الثلاثاء، حملة لتطعيم كبار السن بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، في محاولة منها لكبح جماح المرض المتفشي بين سكانها.

وسبق هذا التطعيم حملة شملت تطعيم الأطباء والعاملين في القطاع الطبي والمعاونين لهم.

ذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة :إن "تركيا تنتقل إلى الخطوة الثانية من المرحلة الأولى في برنامج التطعيم".

وأشار قوجة إلى أن تطعيم نزلاء دور المسنين وموظفيها والمواطنين ممن تجاوزوا 90 عاما بلقاح كورونا بلقاح كورونا يبدأ اعتبارا من اليوم.

وذكر الوزير التركي إن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا من بين العاملين في المجال الطبي بلغوا 830 ألفا.

وتلقح تركيا سكانها بلقاح "كورونافاك" الصيني، وتريد جلب كميات أخرى من اللقاح ومن لقاحات أخرى.