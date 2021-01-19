بعد حريق لبنان.. أزمة جديدة تضرب مخيم للنازحين السوريين

لقي طفل سوري حتفه بعدما غمرت مياه الأمطار مخيم للنازحين السوريين بمخيم التمانعة بمحيط بلدة كللي بريف إدلب الشمالي نتيجة سقوط حائط عليه أثناء نومه بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة بحسب ما أفاد المرصد السوري.

وأشار المرصد السوري الي حجم الأضرار التي ألحقتعا مياه الأمطار المخيمات الاسمنتية ذات السقف البلاستيكي، حيث جرفت السيول 6 خيام أسمنتية في مخيم “عثمان بن عفان” الواقع شمالي بلدة كللي بريف إدلب، حيث تسكن نحو 180 عائلة جلهم من أهالي ريف إدلب الجنوبي.

كما وثق المرصد السوري ارتفاع عدد الخيام الغارقة والمتضررة بشكل كبير إلى نحو 1000 خيمة ضمن أكثر من 150 مخيمًا يأوي نازحين من مناطق متفرقة، بفعل الهطولات المطرية المتواصلة منذ 72 ساعة.

وتشهد عشرات المخيمات في شمال غربي سورية كارثة إنسانية، نذكر منها، مخيمات دير حسان وسرمدا والدانا وأطمة وأم جرن وكفرعروق وكللي وقاح ومعرشورين وزردنا والحلزونة وطيبة وكفريحمول والضياء وتل الضمان وبابسقا والآباء والنور وحلب الشهباء وباتبو ومخيمات أخرى شمالي إدلب وغربي حلب، ومخيم حلب قرب دركوش، ومخيمات خربة الجوز وأهل العز، وعثمان بن عفان بحسب ماذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان