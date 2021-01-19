رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول من وزارة التعليم عبر schools.madrasati.sa

حدثت وزارة التعليم رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للفصل الثاني 1442، وذلك ضمن قرارات وزير التعليم حمد آل الشيخ، الذي أصدر أوامر باستمرار عملية التعليم عن بُعد عبر المنصة التعليمية للفصل الأول، والتي تم تحديثها بعدة أمور من أجل تمكين المعلمين من إجراء بعض التعديلات علي الحصص الأسبوعية، والواجبات التي لا حصر لها ويتم متابعتها من عدة حسابات طبقاً لقرارات الوزارة.

رابط منصة مدرستي التعليمية

يمكنكم تسجيل الدخول منصتي منصة مدرستي 1442 للفصل الدراسي الثاني، وذلك عن طريق بعض الخطوات الفعالة التي أعلنتها وزارة التعليم السعودية، وهذه التعليمات كالآتي:

يجب الدخول إلي رابط المنصة الإلكتروني.

يجب إجراء تسجيل الدخول مدرستي باستخدام بياناتك الشخصية ’’اسم المستخدم، كلمة المرور’’.

يجب أن لا تنسي إدخال رمز التحقق الظاهر علي الشاشة، وبعدها الضغط علي دخول.

يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لحضور الفصول للمراحل المختلفة.

وضعنا لكم رابط المنصة madrasati sa، ويمكنكم استخدامه بكل سهولة، كما يمكنكم الاعتماد علي الفيديو التالي للتمكن من الدخول والحضور.

شرح دخول منصتي مدرستي madrasati sa

يوضح لنا الفيديو التالي، شرح مبسط للتمكن من الدخول إلي المنصة الإلكترونية عن طريق الهاتف الجوال، ويوفر لولي الأمر كثيراً من المزايا، أهمها متابعة الأولاد ودخولهم وحضورهم وواجباتهم وكل شئ.

استطعتم بذلك إجراء تسجيل الدخول منصتي منصة مدرستي التعليمية، ومن تواجهه أية عراقيل يمكنه المراسلة من خلال التعليقات، وسنعمل دوماً علي التواصل معكم كما عودناكم.

جدير بالذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ذكر أن الوزارة قد استقبلت نسبة كبيرة من دخول الطلاب والطالبات في الأيام الأولي بأول الفصل الدراسي الثاني، وهذه بشائر جيدة لنجاح العملية التعليمية التي تسير عليها الوزارة خلال الفترة القادمة.