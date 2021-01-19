المربع الالكتروني للنتائج بوابة الكويت التعليمية نتائج الطلاب 2020 app.moe.edu.kw

أصدرت بوابة الكويت التعليمية نتائج الطلاب 2020 برقم الهوية، مؤكدةً أن المدارس التي رفعت النتائج الكويت ستكون عبر المربع الالكتروني للنتائج 2020، والذي يستقبل كشوف الأسماء بالدرجات كل عام، ويتم العمل حالياً علي توفير كافة الخدمات للطلاب بكافة المراحل ما عدي الصف الثاني عشر، وجدير بالذكر أن وزارة التربية تقدم عبر موقع طالب النتائج برقم هوية الطالب الوطنية بكل سهولة، وزيادة أمان في ظل الظروف الحالية تم الاهتمام أكثر بعملية التقديم الإلكترونية.

أكدت وزارة التربية الكويتية، أن النتائج للثانوية وكافة المراحل يتم الاستعلام عنها تباعاً عبر الرابط المدرج أدناه، كما يجب عليكم التمهل حتي تقوم كافة المدارس برفع النتائج الخاصة بها، كما يجب الأخذ في الحسبان أنه في ظل الظروف الحالية، تعمل الوزارة وكافة الجهات المنوط بها تحت ضغط كبير، ويجب التروي حتى تستطيعون الحصول علي مبتغاكم، وستجدون رابط الاستعلام بالرقم المدني مرفق إليكم الآن.

نتائج الطلاب الكويت 2020 موقع طالب

اهتمت وزارة التربية الكويتية بالطلاب والمعلمين في ظل الظروف الصحية الحالية، وأكدت أن العمل بنظام تعليم متماشي مع الصالح العام سيكون هو الهدف الأساسي للوزارة، مع التأكيد علي أهمية الالتزام بسير العملية التعليمية حتي لا يحدث قصور في الجانب التعليمي داخل البلاد، وأكدت الوزارة أن المدارس التي رفعت النتائج تزداد مع الوقت، حيث تتم عمليات التصحيح ورصد الدرجات في جميع المدارس بأقصى سرعة لتوفيرها بالموعد المحدد.

أكد مسؤولي وزارة التربية، أن نتائج طلاب الكويت أصبحت متاحة للاستعلام بالرقم المدني والاسم، وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح هذا العام كانت مرتفعة ومبشرة للغاية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد رغم كل شئ، وستستمر العملية التعليمية والهدف الرئيسي هو نجاحها بكافة المقومات.

رابط المربع الالكتروني للنتائج 2021

وفرت الوزارة، رابط بوابة الكويت التعليمية نتائج الطلاب برقم الهوية، والتي تمكنكم من الحصول علي النتائج بكل سهولة، وكل ما عليكم هو الدخول إلي، موقع وزارة التربية للنتائج، وبعدها يتم كتابة الرقم المدني الخاص بكم، ويتم البحث عن نتيجتكم وتظهر بالكامل إذا كنتم ضمن المدارس التي قامت برفع نتائجكم، ويمكنكم المحاولة مع الأيام المقبلة للتمكن من الاستعلام.