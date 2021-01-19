تردد أون تايم سبورت ON TIME SPORTS HD // الزمالك يبحث عن الصدارة أمام الجونة اليوم

يستمل اليوم مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز بلقاء الزمالك ضد الجونة، ويتزايد البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة المباراة اليوم حصرياً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، قناة أون تايم من أكثر القنوات الرياضية العربية مشاهدة، لنقلها البطولات العالمية الكبرى خاصة في تلك الفترة التي تقام بها مباريات مونديال العالم في كرة اليد رجال، المقامة في مصر 2021 في الفترة من 13 يناير حتى نهاية الشهر، وأيضاً نقلها مباريات الدوري المصري الذي يشتعل الصراع فيه على صدارة الترتيب بعد تعثر الأهلي في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي وتعادله بدون ألأهداف وضياع نقطتين في صراعه مع الزمالك على الصدارة وفيما يلي أهم المباريات على أون تايم اليوم.

تردد أون تايم سبورت الجديد 2021

قناة أون تايم سبورت هي قناة مصرية رياضية متخصصة، تبث برامجها بالمجان عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، بجودة علية وجودة عادية لكي يتمكن أغلب الفئات من مشاهدتها الذين يمتلكون رسيفر عالي الجودة ورسيفر عادي، والقناة هي ملك الهيئة الوطنية العامة للإعلام وشركة إعلام المصريين، وتم دمج القناة مع قناة تايم سبورت عام 2019 من أجل تقوية كيان القناتين، لكي يمكنهم المنافسة على شراء البطولات العالمية الكبرى.

الزمالك * الجونة : تنقل في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. أسبانيا * تونس : 19.00 بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت مكة المكرمة مونديال العالم لكرة اليد. البحرين * الكونغو : 19.00 بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت مكة المكرمة. كرواتيا * قطر : 19.00 بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت السعودية وقطر. ألمانيا * المجر : 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة. البرازيل * بولندا : 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة. الدنمارك* الأرجنتين : 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة.

القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 معامل الترميز 27500 معامل الاستقطاب أفقي H معامل تصحيح الخطأ 6/5 تردد قناة ON TIME SPORTS HD 3 القمر الصناعي نايل سات التردد 12303 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5 مباراة الزمالك والجونة في الدوري اليوم مباراة الزمالك والجونة في الدوري اليوم تقدم اليوم قناة أون تايم سبورت تغطية شاملة لمباراة الزمالك والجونة، والمقرر أقامتها في الساعة 17.00 بتوقيت القاهرة، حيث يبدأ الاستوديو التحليلي للمباراة في الساعة الثالثة بعد العصر، ويقود الاستوديو الكابتين سيف زاهر ويستضيف نجوم التحليل، الكابتين حازم أمام ووليد صلاح الدين، والكابتين إسماعيل يوسف، والقفرة التحكمية يقدمها الخبير التحكيمي الكابتين أحمد الشناوي. تردد قناة ON TIME SPORTS HD 3

مباريات اليوم على قنوات أون سبورتتردد أون تايم سبورت الناقلة مباراة الزمالك والجونة