أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يواسي آل الارحبي

رئيس المؤتمر يواسي آل الارحبيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ/ عبدالكريم اسماعيل الارحبي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الاسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافله بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في مجال الاقتصاد والادارة والتخطيط والتنمية المجتمعية طوال مسيرته العملية، وبصماته في تأسيس وإنشاء مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية في عموم مديريات محافظات الجمهورية .

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ /محمد اسماعيل الارحبي عضو اللجنة الدائمة عضو مجلس النواب، واخوانه، والى نجل الفقيد الاخ / اسامة عبدالكريم اسماعيل الارحبي، واخوانه، وكافة ال الارحبي بمديرية السدة محافظة إب، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه سخصيا ونيابة عن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب الجميع بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون "

