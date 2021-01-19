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جدة - نرمين السيد - وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفانى وليامز، أكدت، السبت الماضى، أن التفاهمات التى توصلت لها اللجنة الاستشارية الليبية التى جرت فى جنيف، خلال الأيام الماضية، سيتم عرضها على منتدى الحوار الليبى للتصويت عليها، لافتة إلى أن تلك التفاهمات تعكس تطلعات الشعب الليبى.
وأشارت وليامز، إلى أن صمود وقف إطلاق النار فى ليبيا ساعد على تقدم الحوار السياسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء التصويت على مقترحات تشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة فى ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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