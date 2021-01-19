انتهاء التصويت على مقترحات تشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفانى وليامز، أكدت، السبت الماضى، أن التفاهمات التى توصلت لها اللجنة الاستشارية الليبية التى جرت فى جنيف، خلال الأيام الماضية، سيتم عرضها على منتدى الحوار الليبى للتصويت عليها، لافتة إلى أن تلك التفاهمات تعكس تطلعات الشعب الليبى.

وأشارت وليامز، إلى أن صمود وقف إطلاق النار فى ليبيا ساعد على تقدم الحوار السياسى.