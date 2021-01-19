جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، قال ظريف: "أكد القائد فى خطابه الأسبوع الماضى أننا لسنا فى عجلة لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووى". وردًا على أسئلة بعض النواب حول السياسة الخارجية، قال ظريف إن "القانون الذى أصدره المجلس، هو لتنفيذ الاتفاق النووى، لا دفنه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية إيران: لا نستعجل عودة أمريكا إلى الاتفاق النووى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.