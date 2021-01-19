مؤتمر مشترك للمعارضة التركية: لن يخيفنا إرهاب أردوغان

جدة - نرمين السيد - فى مؤتمر صحفى مشترك، جددت المعارضة التركية اتهاماتها للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بالوقوف وراء الاعتداءات الأخيرة ضد رموز من صفوف المعارضة فى تركيا، حسبما نقلت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء.





شارك فى المؤتمر الصحفى زعيم حزب الشعب الجمهورى كمال كليتشدار أوغلو، ورئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء التركى الأسبق أحمد داوود أوغلو، حيث نددوا بالاعتداءات الوحشية ضد النائب عن "المستقبل" سلجوق أوزداغ، واثنين من الصحفيين العاملين بصحيفة "ينى تشاغ" المعارضة، حسبما نقل موقع "تركيا الآن".

وشدد زعيما المعارضة التركية على أن الهجمات كانت مدبرة، واتهموا حكومة أردوغان بالوقوف ورائها، معتبرين أن أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" يفعلون أى شىء حتى لا يخسروا السلطة.

وفى إشارة إلى خبرته بالحياة السياسية فى تركيا، قال كليتشدار أوغلو: "أنا شخص يعرف السبعينيات جيدًا، لم يكن هناك أمن على الحياة والممتلكات، قد تقع البلاد فى نفس الفوضى مرة أخرى، نريد أن نعيش معًا فى سلام".

وتابع: "من اعتدى على نائب رئيس حزب سياسى بالبنادق والعصى، إرهابى، ولا يجب التعامل معه باعتباره مجرمًا عاديًا، على الحكومة ضمان سلامة أرواح وممتلكات كل المواطنين".

فيما حذر داود أوغلو، من تهديدات زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلى للمعارضة، والتى قال فيها: "لن يتمكنوا من إرهابنا، ولن يقدروا على إخافتنا، الذين يفرقون الناس، الهجوم على أوزداغ، ليس هجومًا شخصيًا أو هجومًا على حزب المستقبل وحده، إنه هجوم على كل السياسيين فى تركيا".