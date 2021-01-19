الصحة العالمية تقيم إمكانية تحول كوفيد-19 إلى عدوى موسمية

قالت ميليتا فوينوفيتش ممثلة الصحة العالمية في روسيا، إنه يجب لتحديد التطور المحتمل للوضع المتعلق بكوفيد-19، معرفة المدة التي توفر اللقاحات، المناعة خلالها.
وشددت فوينوفيتش، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، على ضرورة القيام بدراسة مفصلة لفعالية برامج التطعيم.
وأشارت فوينوفيتش إلى أنه، للحصول على استنتاجات دقيقة لا لبس فيها، يجب مراقبة سلوك الفيروس على مدى عدة مواسم.
لكن ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، أكدت أنه حتى استخدام اللقاح عالي الفعالية، لا يضمن تحييد الفيروس أو القضاء عليه بشكل تام.
وقالت فوينوفيتش: "السيناريو المحتمل في سياق برنامج تطعيم عالمي فعال، يتلخص في أن الفيروس، سيصبح في المستقبل من الفيروسات المتوطنة (Endemic ) مع مستوى تهديد منخفض".
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